В Москве перенесли прощание с Ширвиндтом

В Москве перенесли на час позже прощание с актером, режиссером и бывшим худруком Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Сатиры.

Церемония состоится 18 марта с 13:00 по 15:00 в Театре сатиры. Прощание было перенесено по просьбе семьи артиста.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

16 марта телеведущий Иван Ургант признался, что всегда хотел быть похожим на Ширвиндта. Шоумен похвалил артиста за юмор. Он рассказал, что во время банкетов Ширвиндт мог рассмешить некоторых двумя словами.

Отец Урганта Андрей заявил, что Ширвиндт никогда не шутил. По словам артиста, коллега говорил, как есть, а люди «наивно и ошибочно» полагали, что это шутка. Как считает актер, одной из причиной успеха Ширвиндта являлось то, что тот мог «позволить себе сказать правду». Ургант признался, что учился этому у коллеги.

Ранее Александр Олешко вспомнил, как придумал последний спектакль Ширвиндта о трех сумасшедших.