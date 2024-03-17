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Евгений Петросян пошутил про эрекцию после рождения второго ребенка

Комик Евгений Петросян пошутил, что смог сделать ребенка из-за национальности

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@petrosyanevgeny/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Комик Евгений Петросян в эфире шоу «Кстати» на «VK Видео» пошутил про сильную эрекцию у армян.

В рамках юмористической передачи ведущие Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Гарик Харламов поздравили коллегу с рождением очередного ребенка. Ведущие поинтересовались, как 78-летнему Петросяну удается сохранить мужское здоровье в таком возрасте.

«Евгений Ваганович, поделитесь, пожалуйста, секретом. Вот чисто по-мужски, между нами, мужиками. Как оставаться вот в таком здравии и с таким шпингалетом», — спросили ведущие.

После этого слово взял Харламов, который поспешил сгладить неудобный вопрос комиков и в шутку предположил, что мужчины в студии просто завидуют здоровью Петросяна. Однако 78-летний юморист не растерялся и объяснил наличие эрекции своей национальностью.

«Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина — как слону дробина», — сказал Петросян.

Супруга комика Татьяна Брухунова 13 марта 2024 года опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Супруга артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Брухунова отмечала, что не собирается отчитываться перед незнакомыми людьми или показывать перинатальную карту.

Ранее сын Алексея Учителя рассказал о разногласиях с отцом.

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