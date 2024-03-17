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Ольга Серябкина рассказала о несостоявшейся коллаборации с Леной Темниковой

Певица Ольга Серябкина призналась, что Темникова отказалась петь с ней дуэтом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Серябкина в рамках программы «Сплетни шейкер» на МУЗ-ТВ призналась, что Лена Темникова отказалась петь с ней дуэтом.

«У меня была офигенская идея по треку, и я его написала. Попросила своих менеджеров, чтобы они связались и предложили ей, но она отказалась. Если честно, я искренне не понимаю, почему она отказалась, это со всех сторон было бы круто», — рассказала Серябкина.

По словам певицы, идея о совместной композиции родилась у нее полтора года назад. Артистка уверяет, что с точки зрения коммерции песня должна была получиться очень успешной. При этом сама Серябкина признается, что очень хотела «хайпануть» на этом треке. Девушка признала, что у них с Темниковой тяжелая история отношений, но такой бэкграунд скорее всего принес бы свои плоды.

«Все знают, что у нас нет никаких взаимоотношений, они испорчены в хлам, но бэкграунд был настолько крутой, мы делали столько офигенских вещей вместе», — уточнила певица.

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