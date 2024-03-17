Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Никас Сафронов вспомнил, как обманул Ширвиндта

Художник Сафронов признался, что обманул Ширвиндта со спектаклем

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов признался в беседе с mk.ru, что однажды обманул актера Александра Ширвиндта.

Сафронов вспомнил, что в один день Ширвиндт уговорил его прийти на спектакль его подопечного Юрия Васильева. В случае отказа, по словам художника, артист пригрозил обидеться и не прийти не день рождения. Портретист объяснил, что не очень любит постановки, но решил пойти.

По словам Сафронова, в последний момент перед спектаклем он «закрутился» и опоздал. Он не знал, что делать, поэтому позвонил актеру Юрию Чернову и попросил перед встречей с Ширвиндтом рассказать, о чем была постановка.

Сафронов отметил, что столкнулся с Ширвиндтом уже на фуршете после спектакля. Там артист начал расспрашивать художника о постановке.

«Ширвиндт продолжает: «Расскажи, про что спектакль?» «Сюжет понятный, он очень глубокий и серьезный, тема военная, — начал я. — Ты не обидишься, если я скажу правду? Знаешь, сыроват спектакль, сыроват. Были шероховатости. Но ты не переживай. Он сейчас войдет в репертуар, отшлифуется и будет гениально». Ширвиндт расплылся в улыбке: «Молодец, смотрел. Я тоже это заметил», — вспомнил художник.

Ранее Иван Ургант заявил, что всегда хотел быть похожим на Ширвиндта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами