Никас Сафронов вспомнил, как обманул Ширвиндта

Художник Никас Сафронов признался в беседе с mk.ru, что однажды обманул актера Александра Ширвиндта.

Сафронов вспомнил, что в один день Ширвиндт уговорил его прийти на спектакль его подопечного Юрия Васильева. В случае отказа, по словам художника, артист пригрозил обидеться и не прийти не день рождения. Портретист объяснил, что не очень любит постановки, но решил пойти.

По словам Сафронова, в последний момент перед спектаклем он «закрутился» и опоздал. Он не знал, что делать, поэтому позвонил актеру Юрию Чернову и попросил перед встречей с Ширвиндтом рассказать, о чем была постановка.

Сафронов отметил, что столкнулся с Ширвиндтом уже на фуршете после спектакля. Там артист начал расспрашивать художника о постановке.

«Ширвиндт продолжает: «Расскажи, про что спектакль?» «Сюжет понятный, он очень глубокий и серьезный, тема военная, — начал я. — Ты не обидишься, если я скажу правду? Знаешь, сыроват спектакль, сыроват. Были шероховатости. Но ты не переживай. Он сейчас войдет в репертуар, отшлифуется и будет гениально». Ширвиндт расплылся в улыбке: «Молодец, смотрел. Я тоже это заметил», — вспомнил художник.

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