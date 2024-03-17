Джей Кей Симмонс ответил, планирует ли играть Омни-мэна в фильме «Неуязвимый»

Актер Джей Кей Симмонс, который озвучил Омни-мэна в мультсериале «Неуязвимый», заявил, что слишком стар для роли супергероя в потенциальной экранизации. Об этом пишет Comicbook.

«Я не думаю, что Омни-мэна должен играть 69-летний мужчина… Возможно, для меня есть эпизодическая роль в роли лидера вилтрумитов, который появляется в воспоминаниях или нечто в этом роде», — улыбнулся Симмонс.

Сюжет мультсериала «Неуязвимый» рассказывает о 17-летнем подростке, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В этом возрасте протагонист также обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Недавно Павел Прилучный поделился трейлером комедии «Неприличные гости», в которой сыграл вместе с супругой Зепюр Брутян. Он добавил, что был рад также снова сниматься в кино с Максимом Лагашкиным, Екатериной Сутуловой, Владимиром Сычевым и Яниной Студилиной. Актер подчеркнул, что «Неприличные гости» выйдут 25 апреля 2024 года и понадеялся, что зрителям понравится «веселая история» фильма.

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