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Филипп Киркоров пришел на светскую вечеринку с новой «музой» из ДНР

Певец Филипп Киркоров признался в чувствах певице Марго из Макеевки

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии «Виктория» с певицей Марго из Макеевки, которая называет себя новой музой поп-короля. Об этом пишет NEWS.ru.

Артистка сама назвала себя музой Киркорова и отметила, что хочет продержаться в этом статусе длительный промежуток времени. Она также пошутила в адрес Ольги Бузовой, которой певец недавно предложил замужество. По словам Киркорова, он приехал в Китай вместе с Марго, где та перепела «Зайку мою» на китайском языке и покорила местных зрителей. Артист также признался девушке в теплых чувствах.

«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — заявил Киркоров.

Киркоров накануне заявил, что женился бы на Ольге Бузовой. Он опустился перед коллегой на колени в шоу «Это нормально?» При этом изначально, на той же программе, исполнитель уверял, что никогда не будет жениться. Затем Бузова уточнила у него, может ли она не следовать примеру старшего коллеги и все-таки вступить в брак.

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