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Лолита рассказала, какой вклад внесла Пугачева в эстраду России

Певица Лолита назвала Пугачеву фундаментом нынешней эстрады России

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская призналась, что благодарна Алле Пугачевой за то, что она сделала ее как артистку своей критикой. Свои мнением исполнительница поделилась в YouTube-шоу «Повесточка».

«Она как певица и актриса фундамент сегодняшней эстрады. Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — отметила Лолита.

Милявская рассказала, что Пугачева «все время давала люлей» и делала ей замечания. По словам певицы, если бы не критика Примадонны, то она «растеклась бы, как лужа».

В той же беседе Лолита заявила, что Пугачева имеет право высказывать свое мнение. Она считает, что коллега не стала бы вмешиваться, если бы в соцсетях не начали оскорблять ее детей.

Милявская также заявила, что не согласна с людьми, которые обвиняют Примадонну в разрушении чьей-то карьеры. Звезда объяснила, что коллега не могла кому-то запретить участвовать в чужих проекта. По ее мнению, люди такими обвинениями «оправдывают свой инфантилизм». Певица добавила, что если и будет критиковать Пугачеву, то только при личном разговоре с ней.

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