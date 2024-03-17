Мусагалиев высмеял Волочкову на шоу звезды: «Гоните ее обратно»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фрагмент из шоу «Звезды», в котором танцовщицу высмеял комик Азамат Мусагалиев.

«Вы вообще кого позвали? Шаляпина, Волочкову... Вы чего позоритесь? Дальше кого позовете? Мухтара? Доминика Джокера? Кого?! Гоните ее обратно! Засуньте в пакет с Шаляпиным и выносите куда-нибудь!» — заявил шоумен на видео.

Поклонники экс-солистки Большого театра в комментариях к посту посчитали грубыми высказывания Мусагалиева. При этом другие возмутились тем, что балерина позволила юмористу шутить подобным образом в свой адрес.

«Настя, зачем вы позволяете так издеваться над собой? Неужели совсем не видите разницу между юмором и унижением?»; «Анастасия, будьте счастливы. Жаль, что люди не ценят доброты вашей и наивности. Вы хороший человек»; «Это не самоирония. Анастасия, вас унижают. Хватит радоваться любому выходу на сцену» — написали в комментариях.

В том же выпуске на сцену вышел певец Прохор Шаляпин, который заявил, что ему нравится выступать за Казахстан. Азамат Мусагалиев, в свою очередь, пошутил, что артистка привлекает эта страна, так как ей уже «тысяча лет» — тем самым комик намекнул на романы звезды с женщинами старше него. Когда Шаляпин уходил со сцены, то Мусагалиев попросил его передать привет «чьей-нибудь матери».

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