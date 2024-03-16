В Воронеже отменили концерт Малинина

В Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организаторов мероприятия.

Выступление должно было состояться 22 апреля в Воронежском концертном зале. Причина отмены мероприятия неизвестна.

В марте Малинин назвал ложью слухи о том, что постоянно проживает за границей. Он отметил, что родился в России, постоянно проживает в Москве, является гражданином РФ, имеет государственные награды. Певец сообщил, что готов пойти на СВО, если это потребуется.

Таким образом Малинин ответил депутатам Саратовской областной думы, которые хотели запретить ему зарабатывать деньги в России, ссылаясь на то, что певец имеет жилье в Германии и не высказывается о спецоперации России на Украине.

Малинин заявлял, что ни одна общественная организация и ни один региональный депутат не имеет права нарушать закон и запретить гражданину РФ работать в России.

До этого супруга Малинина Эмма уточняла, что артист не будет обращаться в суд и правоохранительные органы из-за высказываний депутатов. По ее словам, они хотели бы сконцентрироваться на позитиве, своем гастрольном туре и любви зрителей.

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