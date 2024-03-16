Звезда «Универа» ответил на слухи о романе с 30-летней актрисой

Актер Виталий Гогунский опроверг в Telegram-канале слухи о новом романе.

Гогунский заявил, что его не связывают романтические отношения с 30-летней актрисой Екатериной Григоренко. Слухи появились после того, как артисты вместе вышли в свет на премьеру нового сезона сериала «Беспринципные». Актер рассказал, что пошел на это мероприятие по просьбе подруги. Он объяснил, что Григоренко является поклонницей данного проекта.

«Я согласен, девушка очень красивая. Но это моя большая подруга, с которой мы очень долго общаемся. Красивая, да? Класс», — заявил артист.

Гогунский отметил, что все эксклюзивные материалы о нем и его жизни будут только в его социальных сетях.

Гогунский известен по роли Кузи в сериале «Универ». Артист был женат дважды. В 2013 году он сыграл свадьбу с Анной Жюсталь. В 2015-м они развелись. В 2017-м актер женился на модели Ирине Маирко. В их отношениях родилась дочь Милана в 2010 году. В 2019-м артист и модель оформили развод.

В январе 2024-го Ирина Маирко заявила, что Гогунский уже пять лет не виделся с ребенком и не платит алименты.

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