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Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного кино

Путин: Ширвиндт трудился с полной отдачей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Стало известно содержание телеграммы, которую направил президент России Владимир Путин родным и близким актера театра и кино, режиссера, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта (1934-2024). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что разделяет горе семьи в связи с уходом Ширвиндта, и назвал артиста легендой отечественного театра и кино.

«Александр Анатольевич посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования», — написал Путин, выразив уверенность, что именно таким Ширвиндт останется в памяти россиян.

О том, что Ширвиндта не стало, актер Сергей Газаров сообщил 15 марта. Президент принес соболезнования семье тем же вечером.

Артисту было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000–2021 годах он являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Ранее в Театре сатиры прокомментировали возможную отмену спектакля с Добронравовым.

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