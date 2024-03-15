Стало известно, выступит ли Леонтьев с юбилейным концертом в России

Концертный директор певца Валерия Леонтьева Борис Чигирев заявил, что исполнитель не планирует давать концерты в России даже в честь 75-летнего юбилея. Его слова передает NEWS.ru.

«Все по-прежнему, никаких концертов у Леонтьева не будет. Он никак не собирается отмечать, для него это не праздник», — подчеркнул мужчина.

В ноябре 2023 года Чигирев рассказывал, что артист может возобновить свою карьеру в 2024 году. Директор заявлял, что у Леонтьева нет запланированных концертов, однако он не откажется от выступлений на корпоративах, если будут интересные предложения.

В январе 2024 года Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае впервые с 2020 года. По данным kp.ru, гонорар певца за мероприятие составил порядка 10 млн рублей. Исполнитель был на сцене меньше часа.

Накануне Чигирев рассказал, что на данный момент исполнитель проживает в Москве. Он добавил, что супруга артиста Людмила Исакович живет в Майами. По слухам, у Леонтьева в собственности находится двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн в этом городе.

Ранее Украина заочно предъявила новые обвинения Владимиру Машкову.