Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Зверев рассказал, как Пугачева разрешила ему исполнять песни «Миража»

Певец Сергей Зверев заявил, что Пугачева разрешила ему петь «Музыка нас связала»

close
100%
личный архив Сергей Зверев

Певец и шоумен Сергей Зверев рассказал mk.ru, что Алла Пугачева посоветовала ему не переживать из-за авторских прав на песни.

«Я пою песню «Музыка нас связала» уже много лет. Дело, в том, что когда у меня появилась песня «Алла» и «Ради тебя», то у меня пошли предложения работать стадионы. И я Алле говорю: «Что делать? Меня приглашают». На что она говорит: «Соглашайся, поезжай», — вспомнил Зверев.

После этого у шоумена и певицы случился диалог об авторских правах. Зверев напомнил, что не может давать концерты, так как у него всего две песни. В ответ на это Примадонна посоветовала стилисту записать каверы на популярные песни.

Одной из первых в списке любимых песен Зверев назвал трек группы «Мираж» «Музыка нас связала», тогда исполнительница посоветовала ему петь этот хит, не переживая об авторских правах. В случае претензий к Звереву Пугачева посоветовала шоумену перенаправлять все вопросы к ней.

Ранее Федор Бондарчук рассказал, как Хаматова помогла ему спасти девочке жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами