Сергей Зверев рассказал, как Пугачева разрешила ему исполнять песни «Миража»

Певец и шоумен Сергей Зверев рассказал mk.ru, что Алла Пугачева посоветовала ему не переживать из-за авторских прав на песни.

«Я пою песню «Музыка нас связала» уже много лет. Дело, в том, что когда у меня появилась песня «Алла» и «Ради тебя», то у меня пошли предложения работать стадионы. И я Алле говорю: «Что делать? Меня приглашают». На что она говорит: «Соглашайся, поезжай», — вспомнил Зверев.

После этого у шоумена и певицы случился диалог об авторских правах. Зверев напомнил, что не может давать концерты, так как у него всего две песни. В ответ на это Примадонна посоветовала стилисту записать каверы на популярные песни.

Одной из первых в списке любимых песен Зверев назвал трек группы «Мираж» «Музыка нас связала», тогда исполнительница посоветовала ему петь этот хит, не переживая об авторских правах. В случае претензий к Звереву Пугачева посоветовала шоумену перенаправлять все вопросы к ней.

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