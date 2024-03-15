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МакSим взяла паузу в карьере после лечения от алкогольной зависимости

Mash: певица МакSим отказывается петь вживую из-за последствий лечения алкоголизма

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица МакSим решила взять паузу в карьере после лечения от алкогольной зависимости. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает портал, МакSим испытывает сложности с выступлениями вживую, поэтому на неопределенный срок отказывается от публичных выступлений и концертов. Тем не менее артистка продолжит выступать на частных закрытых мероприятиях при условии, что можно будет петь под фонограмму. Также певица снизила гонорар за выступление с 4,5 миллионов рублей до 3 миллионов.

В условиях райдера МакSим указала, что в гримерке у нее должны быть соки, чай и фруктовая тарелка, перевозить певицу по городу должна машина представительского класса. По данным канала, артистка пока не пришла в себя после лечения от алкогольной зависимости, поэтому решила временно отложить крупные концерты и гастроли по России.

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