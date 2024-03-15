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Александр Буйнов рассказал, как поздравляет жену с днем рождения: «Заранее готовлюсь»

Певец Александр Буйнов заявил, что осыпает кровать розами в день рождения жены

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Певец Александр Буйнов в беседе с порталом PROZvezd признался, что на каждый день рождения жены Алены осыпает ей кровать розами.

«Обычно покупаю накануне охапку красных роз, ставлю в укромное место в подвале. И чувствую себя королем! Во сколько бы ты не проснулся, быстро спускаешься в подвал, берешь цветы и рассыпаешь их по кровати. Это любят все женщины — поваляться в цветах! И моя — не исключение», — подчеркнул Буйнов.

Артист отметил, что как все мужчины старается проснуться пораньше в день рождения супруги, чтобы красиво поздравить возлюбленную. Обычно певцу приходится очень тихо вставать в 5-6 часов утра, чтобы успеть все купить и принести домой. Буйнов признался, что в последние годы прячет цветы в своем доме, чтобы иметь возможность быстро спуститься к ним и поздравить жену.

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