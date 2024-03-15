Линдси Лохан объяснила, почему не собирается худеть после родов

Актриса Линдси Лохан, в июле 2023 года родившая первенца Луая, объяснила, почему не собирается худеть сразу после родов. Об этом она рассказала в интервью с Bustle.

Звезда отметила, что сейчас среди знаменитостей стал популярен способ похудения с помощью средства от диабета — оземпика. К его помощи она прибегать не собирается.

«Эта мода пройдет, но сейчас есть определенное давление. После родов я была так привязана к сыну, что и думать не могла о беговой дорожке. Мы так заставляем себя поскорее снова выглядеть хорошо, но после родов женщины прекрасны», — делится мыслями она.

Накануне Лохан заявила, что планирует стать матерью во второй раз. По ее словам, ей нравилось расти с братьями и сестрами.

«Я бы хотела, чтобы их было больше. Я хочу, чтобы у моего сына был такой же опыт», — рассказала Лохан.

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