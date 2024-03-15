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Стало известно, чем опасно похудение дочери Борисовой с помощью препарата для диабетиков

Психолог Искра: дочь Борисовой могла похудеть и без препарата для диабетиков

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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь-подросток телеведущей Даны Борисовой, которая призналась, что по совету матери использовала препарат для диабетиков «Оземпик» для похудения, могла достичь этого результата и менее опасным способом — достаточно было немного изменить образ жизни. Об этом «Пятому каналу» рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

«С психологической точки зрения это про то, чтобы не прилагать усилия к результату, а получить его с помощью быстрой волшебной таблетки. Это не очень хорошо, потому что закрепляется некоторый способ действия, что есть волшебная таблетка, которая исправит все очень быстро», — отметила эксперт.

После этого у подростков может сформироваться ожидание того, что любые проблемы можно будет решить без собственных усилий за счет денег. Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина, в свою очередь, отметила прием «Оземпика» может спровоцировать у подростков проблемы с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой, желчным пузырем. Кроме того, на фоне его применения у них могут возникнуть депрессивное состояние, слабость, спутанность сознания, тошнота, выпадение волос, нарушение зрения и рак щитовидной железы.

11 марта 16-летняя Полина Аксенова, дочь Борисовой, призналась, что похудела с помощью препарата для диабетиков. По ее словам, такой способ ей посоветовала мать. По ее словам, ей вкалывали препарат на протяжении месяца. Борисова отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть, и звезда не считает себя плохой матерью.

Ранее Ксению Собчак заподозрили в употреблении Оземпика.

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