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Федор Добронравов отменил спектакли на год вперед после тяжелой операции

Актер Добронравов перенес операцию на спине, без которой мог стать инвалидом

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актер Федор Добронравов отменил все спектакли на ближайший год до января 2025 года. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, артисту предстоит продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы остаться инвалидом.

28 февраля, уточняет издание звезда «Сватов» обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание.

После компьютерной томографии 62-летнему артисту провели экстренную операцию, в ходе которой удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Всего в стационаре актер провел восемь дней, 7 марта его выписали из больницы.

Артисту назначен продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

Еще в середине февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве в срочном порядке заменили спектакль «Ты где-то рядом», где главную роль исполняет Добронравов, из-за его непредвиденной болезни.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, какой была его вечеринка в честь развода с Пугачевой.

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