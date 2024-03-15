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Киркоров рассказал, какой была его вечеринка в честь развода с Пугачевой

Певец Киркоров признался, что отметил развод с Пугачевой с тостами в ресторане

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский певец Филипп Киркоров признался, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в эфире программы «Это нормально?» на ТНТ.

«Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», — рассказал он.

Пугачева и Киркоров развелись в 2005 году после 10 лет брака. По мнению Киркорова, подобный подход к окончанию отношений нормален.

«Тосты поднимали, смеялись, вспоминали хорошее, доброе, веселились», — вспоминает он.

Накануне Киркоров удалил из своих соцсетей посты, в которых признается в любви к Пугачевой. В них он анонсировал выход новой композиции бывшей супруги и выражал благодарность ей и композитору Константину Губину.

Ранее ЮНЕСКО включило берлинское техно в список культурного наследия.

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