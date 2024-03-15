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ЮНЕСКО включило берлинское техно в список культурного наследия

Берлинское техно стало нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО

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Maja Hitij/Getty Images

Берлинское техно вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом объявила комиссия ЮНЕСКО.

О включении берлинской техно-сцены в список ЮНЕСКО в 2022 и 2023 просила некоммерческая организация Rave the Planet — в поддержку этого проводили специальные вечеринки.

Технокультура в Берлине, напомнили в ЮНЕСКО, возникла в середине 1980-х годов после падения Берлинской стены и символизировала дух оптимизма после воссоединения.

«Обретенная свобода помогла создать техно- и клубную сцену, которая существует в Берлине. Звук и саунд-продакшен тесно связаны с городом и приобрели свой особый характер в контексте воссоединения Германии», — говорят в организации.

В список нематериальных объектов культурного наследия также включены другие немецкие традиции и ремесла: альпинизм в Саксонии, исполнение песни «Мы певцы из Финстервальде» в бранденбургском городе Финстервальде, хоровод призраков Перхтенлауф в баварской общине Кирхзеон, традиции белой вышивки в гессенском регионе Швальм, а также производство сидра фиц из яблок, груш или айвы в Трире земли Рейнланд-Пфальц.

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО существует с 2003 года.

В декабре 2023 года в список культурного наследия ЮНЕСКО попали пять украинских объектов: здание Одесской областной филармонии, Одесского национального академического театра оперы и балета, Спасо-Преображенский собор Чернигова, а также церковь Архангела Михаила в селе Ужок Закарпатской области и деревянная церковь Св. Юра в городе Дрогобыч Львовской области.

Ранее спектакль с балериной Захаровой отменили в Сеуле после протеста Украины.

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