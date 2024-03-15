Вырезанное вручение «Оскара» украинцам вернут в запись награждения

Американская академия киноискусств вернет вручение «Оскара» украинцам в запись награждения лауреатов премии. Об этом сообщает РИА Новости.

В нее вернут кадры вручения статуэтки авторам украинского документального фильма о Мариуполе, которые изначально вырезали.

Украинский документальный фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», удостоенный «Оскара» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», был удален из сокращенной 90-минутной международной версии церемонии вручения премии. По данным Disney, решение о том, какие награждения войдут в версию, принимались за недели до церемонии.

Исполнительный продюсер транслировавшего церемонию украинского телеканала «Общественное» Лукьян Галкин заявлял, что на Украине шокированы решением киноакадемии не включать в международную версию награждение и «мощную речь» Чернова. На телеканале показали зрителям полную версию церемонии, которая состоялась в ночь на 11 марта.

Ранее Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю.