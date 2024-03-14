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Критик объяснил, почему некоторым артистам запрещают петь вживую

Критик Бабичев заявил, что на телешоу артистам запрещают петь с живым звуком

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что на телешоу и больших сборных концертах артистам запрещают петь вживую.

«Есть телевизионные боссы, диктующие свои правила на съемках «огоньков» и сборных концертов, где редко допускается возможность петь живьем, так как якобы это очень сложно технически: артистов много, они разные, всем нужны разные настройки аппаратуры и нет времени под каждого настраиваться», — уточнил Бабичев.

Он отметил при этом, что обычно звезды все-таки соглашаются петь под фонограмму, так как с каждым артистом удается договориться. Бабичев уточнил, что нередко концерт стоит под угрозой срыва, если один из музыкантов резко отказывается от фонограммы. По словам критика, в таких ситуациях обычно звезд ставят перед выбором: отменять мероприятие или же петь под фонограмму.

«Если артист откажется, то его не увидят, не услышат, а его ждут, ждут его новые песни или старые хиты. Никто не хочет ставить шоу под угрозу срыва», — резюмировал Бабичев.

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