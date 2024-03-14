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Экс-главу «Ленфильма» заочно арестовали

В Москве заочно арестовали бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора студии «Ленфильм» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы Щербакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Как сообщает ТАСС, на заседании суда следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. Прокурор указала на то, что Щербаков скрылся от следствия в Турции и заочный арест необходим для его международного розыска и дальнейшей передачи России.

Адвокат Ирина Краснова при этом назвала позицию следствия незаконной: преступные эпизоды, обратила внимание она, имели место два и три года назад, а потому нельзя говорить об уничтожении улик обвиняемым.

«Ничто не мешает следствию вести свою работу, и содержание обвиняемого под стражей никак не будет способствовать установлению истины», — уверена она.

11 марта стало известно, что МВД потребовало в Тверском суде Москвы заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Щербакова. Мужчина обвиняется по п. «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Речь идет о деле о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко (супруга телеведущей Тины Канделаки).

В декабре СМИ сообщили об отъезде Щербакова из России в Турцию из-за задержания его бизнес-партнера — PR-специалиста Антона Сафонова — по уголовному делу. «Фонтанка» отмечала, что Щербаков проходит по этому делу в качестве свидетеля. В феврале бывшего директор «Ленфильма» объявили в розыск.

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