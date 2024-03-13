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Художница обвинила коллегу в изнасиловании трехлетней давности

Художница Пантелеева обвинила Виктора Забугу в изнасиловании под наркотиками

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anchousix/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Художница и тату-мастер Анна Пантелеева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как в 2021 году ее изнасиловал коллега Виктор Забуга.

По словам девушки, в 2021 году ей было 19 лет, она отдыхала с друзьями в квартире у Забуги. Они с коллегой выпивали, это была их третья встреча. Вслед за этим Пантелеева будучи уверенной в своих товарищах решилась употребить запрещенные вещества, после чего ей стало плохо, и она «вырубилась».

«Я буквально лежала без сознания на полу, что происходило дальше можно понять со слов девушки, которая была с нами. Дальше в моей памяти сохранился фрагмент, как он возвращается домой, дома уже никого нет, он оставляет комнату без света и начинает меня раздевать», — вспомнила Пантелеева.

По словам художницы, во время секса она не могла пошевелиться и лежала «как кукла». Она также опубликовала переписку с Забугой, в которой художники спорят о том инциденте. Предполагаемый насильник даже отправлял Пантелеевой снимок, где она лежит голая на полу квартиры.

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