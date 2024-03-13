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Юлия Савичева рассказала, готова ли отказаться от сцены: «Много думала об этом»

Певица Савичева призналась, что в будущем планирует открыть продюсерский центр

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Личный архив

Певица Юлия Савичева в разговоре с «Петербургским дневником» призналась, что через 15-20 лет планирует открыть собственный продюсерский центр.

«Я много думала об этом. С удовольствием подсказываю молодым исполнителям, если у меня спрашивают совета. Но мое время в этом плане еще не пришло. Вот пройдет еще лет пятнадцать-двадцать, может быть, я и продюсером стану, и бизнес-леди», — пояснила Савичева.

При этом исполнительница призналась, что пока не может без сцены. Она привела в пример Григория Лепса, который совмещает творческую деятельность с управлением продюсерским центром. Однако Савичева считает, что ей пока рано погружаться в новый вид деятельности, так как у нее пока мало опыта для этого.

«Здесь самое главное – это большое желание и понимание, для чего все это делать», — резюмировала Савичева.

Ранее Юлия Савичева предположила, что «Новая фабрика звезд» понравится зрителям.

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