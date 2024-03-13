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Лолита пообещала одеться очень скромно в качестве ведущей премии Муз-ТВ

Лолита, которая станет ведущей премии Муз-ТВ 2024, пообещала одеться скромно

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Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская, которая станет ведущей премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» заявила, что польщена этой возможностью и пообещала одеться очень скромно. Об этом сообщает Telegram-канал Муз-ТВ.

«Я буду очень скромно одета. Я польщена такой честью. Последнее время я работаю за еду», — рассказала певица.

Она также пообещала, что будет «скучна, противна и омерзительна».

«Хоть один человек должен соответствовать тренду «За 60», — добавила артистка.

До этого Лолита Милявская призналась, что не планирует ехать в Донбасс после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой. Милявская объяснила, что не считает подобный поступок необходимым. Она напомнила, что уже посещала Донецк и Луганск. Как заявила звезда, ее нельзя обвинить, что туда не ездила. По словам Лолиты, она не хочет, чтобы такие ее поездки «выглядели нарочно».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие, тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Лолита призналась, что ей понравилось стричь кусты.

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