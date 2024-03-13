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Петросян не стал раскрывать имя дочери

Юморист Евгений Петросян подтвердил, что вновь стал отцом

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян подтвердил рождение дочери. Его слова передает kp.ru.

«Я не в праве вам говорить имя, это у Татьяны надо спрашивать», — заявил российский артист.

Петросян в то же время назвал неправдой слухи о том, что его супруга Татьяна Брухунова прибегала к услугам суррогатной матери при рождении второго ребенка. Юморист попросил не наговаривать на женщину.

Накануне Татьяна Брухунова рассекретила рождение второго ребенка в свой день рождения, опубликовав семейное фото в соцсетях. На снимке именинница держит на руках девочку.

Женщина стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича. Брухунова не скрывает, что растить ребенка им помогают няни, к советам которых она и муж всегда прислушиваются, и споров по поводу воспитания сына у супругов не возникает.

У Петросяна также есть дочь Викторина, ей 55 лет.

Ранее мать Тимати назвала свою внучку Алису высокочувствительным ребенком.

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