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Телеведущий Бабаев рассказал, как поддерживает себя в форме

Телеведущий Сергей Бабаев отказался от мучного ради фигуры

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Телеведущий Сергей Бабаев признался в беседе с lady.mail.ru, что сильно похудел после коронавирусной инфекции.

Бабаев рассказал, что во время пандемии не стало его жены Ирины. Это стало для телеведущего «глубочайшим потрясением». Из-за стресса шоумен сильно похудел.

«Уже потом, когда стало чуть легче, решил, что поправляться больше не буду. Лишний вес — это и некрасиво, и для здоровья не полезно», — отметил телеведущий.

Бабаев отказался от кондитерских изделий, хлеба и практически не ест свинину. Он отдает предпочтение курице и рыбе.

Бабаев начал свою карьеру на телевидении в 1993 году. Он работал в спортивной редакции телеканала НТВ. Телеведущий также работал в программах «Новости», «Время» и «Времена» на Первом канале. В 2014-м он стал вести передачу «Доброе утро».

Бабаев является автором и ведущим документального фильма «Черные волки» — о морской пехоте в Дагестане и Чечне. В 2013-м телеведущий снялся в эпизодической роли в фильме «Семицветик».

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