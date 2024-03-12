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«Европейский Копперфильд» отправится в гастроли по России

Итальянский иллюзионист Гаэтано Триджиано выступит в России

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МТС Live

Итальянский иллюзионист Гаэтано Триджиано в апреле отправится в гастроли по России. Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы.

Артист, которого называют европейским Копперфильдом, привезет свое шоу «Магия Иллюзий» на площадки «МТС Live Холл» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.

«Можете ли вы представить измерение, в котором все, что вы видите — не то, чем кажется? Мое шоу — это путешествие внутри магии, в пространстве, где все становится возможным», — говорит артист, обещая, что во время его выступления взрослые ненадолго станут детьми.

Главными номерами шоу станут исчезновение иллюзиониста в большом часовом механизме, номер с парящей над фонтаном девушкой, пиротехническое шоу, превращения, левитация, перемещения во времени и пространстве. Триджиано также подготовил некоторые новые номера специально для российской публики.

Для российской публики Гаэтано Триджиано готовит новые удивительные и красочные номера.

«Я очень рад снова выступать в России, где меня всегда очень тепло принимают. Я уже готовлю специальные сюрпризы для зрителей и хочу сказать: будьте готовы удивляться!» — обещает он.

Среди наград иллюзиониста — награда Международного фестиваля иллюзий и фокусников «Золотая мандрагора» (Mandrake d'Or) в номинации «Лучший волшебный артист года», он частый гость на телевидении и в театрах. Гаэтано успешно выступает в Европе, Азии, Америке, на Ближнем Востоке и в России, где с 2013 года выступления иллюзиониста неизменно проходят с аншлагом.

Шоу «Магия Иллюзий» пройдет 12 апреля в Челябинске, 13 апреля в Екатеринбурге, 16 апреля в Москве и 18 апреля – в Санкт-Петербурге на площадках МТС Live Холл.

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