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Никас Сафронов рассказал о наследстве Светланы Моргуновой

Художник Сафронов призвал родных Моргуновой не бороться за ее наследство

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов рассказал о наследстве диктора и телеведущей Светланы Моргуновой (1940-2024). О том, что у Моргуновой осталось немногое, он признался в беседе с kp.ru.

По словам Сафронова, в последние годы жизни диктор ни в чем не нуждалась, ей обеспечивали хороший уход помощники и внучка Даша, с которой Моргунова была очень близка. Кроме того, добавил он, у диктора были хорошие отношения с невесткой.

Он также призвал родных Моргуновой не бороться за ее наследство публично.

«Я очень надеюсь, что после ухода Светланы не возникнет никакой борьбы за наследство, как это бывает в звездных семьях. Мы должны оставить ее имя светлым!.. К тому же Светлана Моргунова не была сверхбогатым человеком: у нее не было больших денег на счетах», — заверил он.

Светланы Моргуновой не стало 10 марта. Ей было 84 года.

Также Никас Сафронов рассказал о последних годах жизни Моргуновой.

Ранее фанаты Михайлова потребовали извинений от Пугачевой после ее слов о певце.

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