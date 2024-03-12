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Никас Сафронов рассказал о последних годах жизни Светланы Моргуновой

Художник Сафронов рассказал, что уход сына подкосил здоровье диктора Моргуновой

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов рассказал о последних годах жизни диктора Светланы Моргуновой (1940-2024). Его цитирует kp.ru.

Он назвал Моргунову настоящей легендой и иконой советского телевидения. По словам художника, в последние годы диктор неважно себя чувствовала. Возраст и состояние здоровья, отметил Сафронов, не позволяли ей появляться на публике и соглашаться на съемки в телешоу.

«Хотела, чтобы ее запомнили той Светланой Моргуновой, которая могла и горы свернуть, и коня на скаку остановить. Сделала исключение лишь дважды. В прошлом году телевизионщики сами приезжали к ней домой. А до этого она сама приезжала на съемочную площадку», — вспоминает он.

Художник подчеркнул, что здоровье диктора подкосил уход сына Максима, которого не стало после борьбы с тяжелым случаем коронавируса.

«Он был ее главным помощником и опорой по жизни. В него она вложила все свои силы и сердце», — говорит Сафронов.

При этом, добавил он, рядом с Моргуновой всегда были близкие люди, родственники и помощники, которые обеспечивали ей хороший уход, она ни в чем не нуждалась.

Накануне композитор Владимир Евзеров рассказал, что диктор и телеведущая Светлана Моргунова никогда никого не обсуждала за спиной.

Ранее фанаты Михайлова потребовали извинений от Пугачевой после ее слов о певце.

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