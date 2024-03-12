В Тюмени отменили спектакль со звездой «Реальных пацанов»

В Тюмени не состоится спектакль «Большой куш» со звездой «Реальных пацанов» Николаем Наумовым в главной роли. Об этом сообщили изданию URA.RU в администрации «Городских зрелищных касс».

Причиной отмены выступления стали низкие предпродажи билетов. Постановку должны были показать 13 марта. В «Городских зрелищных кассах» отметили, что спектакль отменен, а не перенесен. Зрители уже могут вернуть деньги за купленные билеты.

В ноябре 2023 года Наумова внесли в базу украинского «Миротворца». Артиста внесли в список после выхода последнего эпизода сериала: в финальной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

При этом журналистам удалось взять интервью у одного из военнослужащих, принявшего участие в съемках. Он рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. Мужчина уточнил, что с удовольствием воспользовался возможностью стать частью проекта. По его словам, режиссеры не предоставили солдатам никакого сценария и они просто на камеру рассказывали о реальном опыте участия в боевых действиях.

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