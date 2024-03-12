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Автор хита All by Myself умер во сне

Автор хита 1970-х All by Myself Эрик Кармен умер на 75-м году жизни

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Tom Hill/WireImage/Getty Images

В Соединенных Штатах в возрасте 74 лет ушел из жизни поп-исполнитель Эрик Кармен, бывший фронтмен группы Raspberries и автор сольных альбомов. Об этом рассказала жена певца Эми, сообщение которой опубликовано на сайте музыканта.

«Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных. <...> Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи, поскольку мы оплакиваем нашу огромную утрату», — говорится в некрологе.

По словам Эми, Эрику было приятно знать, что его музыка прошла сквозь десятилетия, затронула многих людей и осталась в качестве наследия.

Музыкальная карьера Эрика Кармена продлилась более 50 лет и началась в 1970 году в составе Raspberries, вместе с которыми он выпустил такие хиты, как Let's Pretend и Go All the Way. После распада группы Кармен занялся сольной карьерой и записал множество песен, самые известные из которых — All By Myself, Never Gonna Fall in Love Again, Hungry Eyes, She Did It и Make Me Lose Control — сейчас считаются классикой.

Ранее сообщалось о смерти сооснователя и автора названия группы «Машина времени» Юрий Борзов.

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