На Украине заявили, что из церемонии «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе», удостоенный «Оскара» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», был удален из сокращенной международной версии церемонии вручения премии. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Согласно информации на сайте канала, организаторы исключили упоминание этого фильма из трансляции 96-й церемонии «Оскара».

Телеканал сообщил, что в этом году второй раз стал эксклюзивным транслятором церемонии «Оскара». Планировалось показать сокращенную международную версию в понедельник в 21:30 по московскому времени. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов стало ясно, что украинский фильм не был включен.

Телеканал выразил свое возмущение по этому поводу и решил показать зрителям полную версию церемонии, которая состоялась в ночь на 11 марта. Фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова был удостоен «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм», став первым фильмом от Украины, награжденным этой престижной наградой.

Ранее Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара-2024».