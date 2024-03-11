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Тимур Родригез отреагировал на слухи о романе с Екатериной Кабак

Шоумен Тимур Родригез не подтвердил слухи о романе с Екатериной Кабак

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шоумен и телеведущий Тимур Родригез не подтвердил в программе «Шоу Воли» слухи о романе с актрисой Екатериной Кабак.

Родригез уклонился от прямого вопроса комика Павла Воли, состоит ли он в отношениях с артисткой. Шоумен назвал Кабак «блистательной» актрисой и прекрасной музой, которая сделала много для его нового клипа.

По словам телеведущего, артистка не только участвовала в музыкальном ролике, но и придумала локацию и фактически была вторым режиссером.

Ведущий программы Илья Соболев спросил у Кабак, хотела ли бы она быть парой с Родригезом.

«Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — заявила Кабак.

В феврале «СтарХит» предположил, что Родригез завел роман с Кабак. По данным издания, в ноябре 2023 года шоумен пришел с 33-летней артисткой на премьеру сериала «Слово пацана», а 27 февраля звезд заметили вместе в кинотеатре «Художественный» на презентации дебютной работы Селин Сон «Прошлые жизни».

11 сентября 2023 года Родригез объявил о разводе с женой после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания, как и его экс-супруга.

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