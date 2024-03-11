Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие потребовало заочно арестовать экс-главу «Ленфильма»

ТАСС: следствие потребовало заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Щербакова

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Следователи МВД потребовали заочно арестовать бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о деле о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

«Следователи МВД обратились с ходатайством о заочном аресте в Тверской суд Москвы Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого. Оба обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», — заявили представители Тверского суда.

В феврале сообщалось, что по данному делу в качестве свидетеля проходит ныне уже бывший директор петербургской киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Тогда же сообщалось, что Щербаков объявлен в розыск.

12 февраля коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В марте Тверской суд Москвы принял решение продлить арест PR-менеджеру Антону Сафонову, который обвиняется в вымогательстве двух миллионов рублей у топ-менеджера «Ростеха».

Ранее Собчак объяснила, почему не пришла в суд по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами