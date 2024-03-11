Следствие потребовало заочно арестовать экс-главу «Ленфильма»

Следователи МВД потребовали заочно арестовать бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о деле о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

«Следователи МВД обратились с ходатайством о заочном аресте в Тверской суд Москвы Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого. Оба обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», — заявили представители Тверского суда.

В феврале сообщалось, что по данному делу в качестве свидетеля проходит ныне уже бывший директор петербургской киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков. Тогда же сообщалось, что Щербаков объявлен в розыск.

12 февраля коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В марте Тверской суд Москвы принял решение продлить арест PR-менеджеру Антону Сафонову, который обвиняется в вымогательстве двух миллионов рублей у топ-менеджера «Ростеха».

Ранее Собчак объяснила, почему не пришла в суд по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».