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Ольга Орлова рассказала, как относится к чужим детям партнеров

Певица Ольга Орлова заявила, что смогла бы воспитать чужого ребенка

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Телеграм-канал OlgaOrlova1311

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не против наличия детей у своих партнеров.

Орлова объяснила, что воспитывала бы и растила ребенка возлюбленного, если бы он был.

«Если бы я встретила мужчину с ребенком, и по обстоятельствам он жил бы с нами, то конечно. А как иначе могло бы быть?» — отметила артистка.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. Малышку назвали Анной. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.

У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем. На данный момент первенец артистки живет месте с матерью и ее новым мужем. Орлова не раз признавалась, что у супруга хорошие отношения с Артемом.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 45-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

Ранее Ольга Орлова загорелась на Алтае в компании Бородиной.

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