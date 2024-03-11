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Звездный адвокат оценил шансы музыкальной компании выиграть суд против шоу Малахова

Адвокат Жорин: у компании «Джем» высокие шансы выиграть суд против шоу Малахова

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Из личного архива Сергея Жорина

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с NEWS.ru, что у музыкальной компании «Джем» высокие шансы выиграть в суде против шоу Андрея Малахова.

Жорин объяснил, что владелец фирмы Андрей Черкасов достаточно известен в шоу-бизнесе и неплохо разбирается в авторских правах. По словам адвоката, Черкасов хорошо умеет отстаивать их. Также у компании большой опыт в судебных практиках.

«Более того, он (Черкасов) занимается этим на протяжении последних 20–30 лет. У его компании неплохая судебная практика, они знают, о чем говорят, как верно сформулировать исковые требования и подготовить доказательную базу», — пояснил Жорин.

10 марта Telegram-канал Mash сообщил, что музыкальный лейбл «Джем» подал в суд на телеведущего Андрея Малахова. Иск был подан из-за февральского выпуска шоу «Привет, Андрей», где ведущий устроил танцы с гостями под песню группы «Комбинация» «Два кусочека колбаски».

Авторские права на хит «Комбинации» принадлежат лейблу около 20 лет, поэтому представители организации сразу же начали готовить иск, когда услышали, как Игорь Николаев и Раиса Отрадная исполнили трек в прямом эфире.

Ранее у компании Яны Рудковской отсудили 55 тысяч рублей.

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