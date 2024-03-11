Композитор Евзеров рассказал, за что Моргунова осудила Пугачеву

Композитор Владимир Евзеров рассказал в беседе с mk.ru, что диктор и телеведущая Светлана Моргунова никогда никого не обсуждала за спиной.

Евзеров вспомнил, как во время отдыха в гримерке Моргунова засиделась допоздна с ним, Валерием Леонтьевым, Аллой Пугачевой и Игорем Крутым. В какой-то момент Примадонна начала собираться, пошутив, что теперь можно про нее сплетничать. По словам композитора, диктор опешила и спросила, как так можно. Тогда, как заявил Евзеров, Пугачева пригласила ее к себе на дачу посплетничать про шоу-бизнес, но телеведущая отказалась.

«Алла оборачивается к ней: «Ой, Света! Приезжай ко мне на дачу, я тебе все расскажу про наш шоу-бизнес!» Но Моргунова отказалась: «Это же личное, так нельзя!» — рассказал композитор.

Евзеров заявил, что Моргунова была «непревзойденной» рассказчицей и могла довести компанию до хохота. Композитор считает, что у диктора был комедийный талант.

10 марта 2024 года Моргуновой не стало.

На данный момент Пугачева проживает в Израиле, куда уехала после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее фанаты Михайлова потребовали извинений от Пугачевой после ее слов о певце.