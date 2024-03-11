Россиянка хотела попасть на концерт Shaman, но «попала» на деньги

Жительница Москвы хотела купить билет на концерт Shaman в честь 8 Марта, но попала на уловки мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 42-летняя россиянка искала в интернете билеты на концерт Shaman «Ты моя», однако выяснила, что все места уже выкупили. В соцсетях женщина нашла другую якобы фанатку певца, которая предлагала ей место во втором ряду за 8 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на карту, после чего ее заблокировали в соцсетях. Сейчас по факту проводится проверка.

Накануне Shaman выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5. На выступлении впервые со сцены прозвучала его новая песня «Мама».

«Сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительной колонии №5 специальное праздничное выступление», — написал Shaman.

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