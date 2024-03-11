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Леонид Агутин рассказал о незнании дочери русской культуры: «Обидно»

Певец Леонид Агутин заявил, что живущая в США дочь плохо знает русскую культуру

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Максим Никитин/agutin.com

Певец Леонид Агутин признался в беседе с Voice, что его дочь Елизавета плохо знает российскую культуру, так как живет в США.

По словам Агутина, ему обидно, что Елизавета не так хорошо знакома с русской культурой, как он бы хотел.

«Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу. Но так сложилось в нашей жизни, не специально было сделано», — поделился артист.

Агутин отметил, что несмотря на незнание русской культуры, у дочери есть другие преимущества. К примеру, она «круто» делает музыку. Артист объяснил, что в России у нее не было «никакого поля», чтобы развиваться в жанре рок.

«Она очень любит рок, делает его на высоком уровне. У нас эта музыка не имеет социального заказа вообще», — объяснил певец.

Агутин похвастался, что в 2023 году группа его дочери выступала на концерте у американского коллектива Bon Jovi.

«Они на общих основаниях отправили свои записи, прошли отбор. У нас-то тяжело пробиться, а в Америке тяжелее раз в сто. Какой бы уровень у них не был, это еще ни о чем не говорит, это только начало», — добавил Агутин.

Ранее отец Леонида Агутина раскрыл, где живет певец.

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