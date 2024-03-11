Сестра Михаила Ефремова получила инфаркт после пластики

Сестра Михаила Ефремова Анастасия призналась в шоу «Звезды сошлись», что два раза делала пластическую операцию.

По словам Ефремовой, первый ее поход к специалисту оказался успешным. Во второй раз она делала операцию в той же клинике, но во время пандемии. Сестра артиста отметила, что тогда подтяжку лица ей делал другой врач.

Ефремова рассказала, что перед операцией проходила обследование, где кардиолог категорически запретил ей ложиться под нож хирурга. При этом, как заявила сестра актера, анестезиолог говорил, что это «ерунда».

Несмотря на предостережения кардиолога, Ефремова решилась на подтяжку. Операция прошла успешно, но через две недели Анастасию госпитализировали с обширным инфарктом.

4 марта Telegram-канал Mash сообщил, что руководство белгородской колонии, где сейчас находится актер Михаил Ефремов, согласовало ходатайство о его УДО. Теперь документы отправили в Алексеевский суд Белгородской области.

В тот же день в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о ходатайстве об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

Ранее солистка «Блестящих» вспомнила, как беременность заменила ей пластику.