Соболев приостановил работу своего YouTube-канала после запрета рекламы у иноагентов

Блогер Николай Соболев (признан в РФ иностранным агентом) сообщил на своем YouTube-канале, что приостанавливает его работу.

Соболев опроверг, что выгорел. Он заявил, что полон энергии, однако не может заниматься своей деятельностью из-за новых российских законопроектов.

«Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, но новый законопроект запретит даже цитирование: я не смогу покупать рекламу для себя и не смогу нигде появляться. Это многое меняет, и дело тут даже не в деньгах», — поделился блогер.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Закон также запрещает рекламировать в СМИ и интернете ресурсы, которые принадлежат людям, признанным властями иноагентами. Отмечается, что ответственность за все эти нарушения будет нести рекламодатель и распространитель этой рекламы.

За несоблюдение нововведения власти предусмотрели административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб.

Ранее Анна Асти выступила на публике после скандала с вечеринкой Ивлеевой.