Фанаты Михайлова потребовали извинений от Пугачевой после ее слов о певце

Поклонники певца Стаса Михайлова потребовали извинений перед ним от его коллеги Аллы Пугачевой после того, как она записала видеообращение в ответ на слова Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять». Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Фанаты певца посчитали, что поведение певицы является недостойным звания народной артистки СССР.

«Уважаемые участники фан-сообщества, предлагаю публично обратиться от нашего имени к Алле Пугачевой. Она позволила себе непозволительное – оскорбить в публичном пространстве публичного человека, народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелегкий исторический момент. Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», – говорится в обращении, опубликованном на странице одного из фан-сообществ музыканта в социальной сети.

5 марта Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Журналист спросил певца, успел ли он послушать новую песню Пугачевой и считает ли, что ей «нужно сейчас выпускать новые композиции». На это Михайлов ответил, что песню не слушал, и сразу же обрушился с критикой на артистов, уехавших из России.

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее критик оценил слова Пугачевой о Михайлове.