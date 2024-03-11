В Кремле не смогли прокомментировать вручение Украине первой премии «Оскар»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать вручение Украине первой премии «Оскар» за лучший документальный фильм.

«Не думаю, что это касается тех вопросов, которые являются нашей прерогативой. Нам нечего тут комментировать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов в ходе брифинга.

Документальный фильм под названием «20 дней в Мариуполе», созданный украинским режиссером Мстиславом Черновым, был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

Этот фильм представляет собой хронику событий, происходивших в Мариуполе с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Команда журналистов из Associated Press, включая режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетку и продюсера Василису Степаненко, в течение 20 дней документировала жизнь города.

96-я церемония вручения премии «Оскар» проходила в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre, а ведущим снова был комик и телеведущий Джимми Киммел.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как прошла церемония «Оскар».