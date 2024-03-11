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«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ в премьерные выходные

Фильм «Онегин» возглавил прокат в России и СНГ с 336 млн рублей

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«Кинокомпания братьев Андреасян»

Фильм «Онегин» Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ в премьерные выходные. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com.

С 7 по 10 марта экранизация романа в стихах »Евгений Онегин» Александра Пушкина собрала 336 млн рублей.

На второй строчке в прокате расположился фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с 161,3 миллиона рублей, на третьем месте оказался фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 92,2 миллиона рублей, собранными за праздничные выходные.

Накануне Сарик Андреасян признался, что готовился к съемкам фильма «Онегин» пять лет.

«Я подступал к этому пять лет, заказал исследование о том, каким бы люди хотели видеть «Евгения Онегина». Самое важное, что говорили опрошенные: будьте бережны к классике. Наша команда подошла к съемкам фильма весьма консервативно, потому что мы хотели уберечь свое достояние», — заверил Андреасян.

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