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«Надо идти вперед»: Медведев призвал снимать кино об СВО

Медведев после церемонии «Оскара» призвал снимать о войне

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Павел Бедняков/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские режиссеры должны начать снимать фильмы об СВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале после церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар».

«Эти «оскаров» раздают. Несколько слов о нашем кино», — напомнил он.

По словам Медведева, отечественное кино стало гораздо более качественным, чем 10-15 лет назад — лучше, по его мнению, стали сценарии, диалоги, режиссура, игра артистов.

«Нравится. И тем не менее. Надо идти вперед. Снимать о войне», — не сомневается Медведев.

Он предостерег кинематографистов от риска «сфальшивить на святых темах», и призвал не снимать про войну примитивно, пошло и «гламурно». Как подчеркнул Медведев, необходимо создавать как художественные фильмы, так и документальное кино об участниках вооруженных конфликтов.

Накануне Дмитрий Медведев оценил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм — «Оппенгеймер». Часики тикают», — ответил он на журналистский вопрос о том, знаком ли он с фильмом «Не смотрите наверх».

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