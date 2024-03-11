Французская певица вырвалась из объятий Макрона

Французская певица и актриса Катрин Ринже с отвращением отреагировала на поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Huffington Post.

66-летнюю певицу пригласили исполнить «Марсельезу» на Вандомской площади в Париже после церемонии подписания Макроном закона о включении права на аборты в Конституцию.

Макрон слушал выступление Ринже в нескольких шагах от нее, а после подошел, чтобы поцеловать ей руку. После поцелуя он попытался обнять певицу, однако та вырвалась из объятий главы государства и оттолкнула его. На случившееся обратили внимание пользователи социальных сетей — они называют Ринже «настоящей женщиной» и «королевой».

В 2023 году Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы лишить Жерара Депардье ордена Почетного легиона «на основе одного лишь телерепортажа».

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