«Мальчик и птица» Миядзаки получил «Оскар» как лучший анимационный фильм

Полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки получил статуэтку «Оскар» как лучший анимационный фильм.

В сюжете картины мальчик Махито, который сильно тоскует по своей матери. В итоге он решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности ему предстоит пройти много испытаний, а его жизнь обретает новое начало.

Хаяо Миядзаки — 83 года. Он известен своими полнометражными мультфильмами: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Шепот сердца», «Небесный замок Лапута» и «Мой сосед Тоторо».

Его «Унесенные призраками» завоевали премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. Также Миядзаки — обладатель почетного «Оскара» 2014 года «за оказание глубокого влияния на мировую анимацию».

На «Оскар» в этой же номинации в этом году были выдвинуты: «Элементарно» (Elemental, 2023), «Человек-паук: Паутина вселенных» (Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2023), «Заветное желание» (Wish, 2023) и «Нимона» (Nimona, 2023).

Ранее мультфильм Хаяо Миядзаки впервые выиграл «Золотой глобус».