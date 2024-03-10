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Дочь Юлии Началовой раскрыла свои траты в месяц

Дочь Юлии Началовой заявила, что тратит в месяц около 20 тыс. рублей

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taisianachalova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина призналась в шоу «Ты не поверишь!», что тратит около 20 тысяч рублей в месяц.

17-летняя Алдонина призналась, что зарабатывает деньги с концертов и частных мероприятий, однако это нельзя назвать стабильным доходом. Ее финансово поддерживают бабушка и дедушка.

Алдонина тратит карманные расходы на укладку, маникюр и одежду. Иногда она может позволить себе такси, но чаще ездит на общественном транспорте. Алдонина добавила, что у нее нет больших накоплений.

«Я не имею привычки хранить что-то на черный день, потому что этого черного дня может и не быть», — поделилась дочь Началовой.

В марте Алдонина рассказала, что ей передалось от матери чувство безусловной любви и преданность делу, которым она занимается.

Дочь певицы признавалась, что ее часто называют «второй Юлией Началовой» и ей это не нравится. По словам Алдониной, она не собирается быть двойником матери. Девушка также отмечала, что любит петь, однако свою жизнь хочет связать с актерской профессией.

Ранее Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом.

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